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नवजात बच्ची को रूड़ी पर फेंकने का मामला:आरोपी महिला को अस्पताल से मिली छुट्टी, पति की जमानत याचिका रद्द

मोगा2 घंटे पहले
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  • अदालत का आदेश- आराेपी महिला काे तीन दिन पहले नोटिस देकर करें गिरफ्तार

नवजात बच्ची को रूड़ी पर फेंकने के मामले में आरोपी महिला काे सवा महीने मेडिकल अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। अदालत ने महिला की जमानत याचिका पर राहत देते हुए पुलिस को पहले तीन दिन का नोटिस देने की बात कही है, जबकि उसके पति की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी है। उधर, पंजाब बाल सुरक्षा कमिशन द्वारा मामले का संझान लेते हुए बनाई तीन सदस्य एसआईटी ने जांच करते हुए गांव फतेहगढ़ कोरोटाना में जाकर आरोपी महिला के आसपास के घरों में रहने वाले परिवारों से इस मामले में पूछताछ की। जांच का पूरा दारोमदार डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर करता है, जोकि लगभग 18 दिन पहले मृतक नवजात बच्ची, आरोपी महिला व उसके पति के लिए थे। पुलिस डीएनए रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जाए।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार गांव फतेहगढ़ कोरोटाना निवासी हरजीत कौर पत्नी गुरदेव सिंह ने 28 सितंबर को एक बेटी को जन्म दिया था। लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ठीक न होने के चलते उनके द्वारा घर के निकट बनी रूड़ियों में बच्ची को फेंक दिया गया था। राहगीर ने 108 एबुलेंस की मदद से उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया। बच्ची को माहिर डॉक्टर द्वारा फरीदकोट मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया था। जहां इलाज दौरान 6 अक्टूबर को बच्ची की मौत हो गई। इसी बीच महिला की तबीयत खराब होने पर उसे मोगा से फरीदकोट मेडिकल काॅलेज के लिए रेफर कर दिया था। जहां सवा महीना इलाज के बाद दो दिन पहले छुट्टी देकर मेडिकल काॅलेज के डॉक्टरों द्वारा घर भेज दिया था। इस दौरान महिला के खिलाफ 28 सितंबर को नवजात बेटी को पैदा कर मरने के लिए फेंकने पर कातिलाना हमले, खुर्दबुर्द करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में महिला ने जिला एवं सेशन जज की अदालत में जमानत याचिका लगाई थी। आरोपी महिला की जमानत याचिका पर अदालत ने पुलिस को निर्देश जारी किए हैं कि आरोपी महिला को गिरफ्तार या पूछताछ करने के लिए पहले तीन दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा, जबकि आरोपी महिला के पति गुरदेव सिंह की अग्रिम जमानत को अदालत ने रद्द कर दिया है। डीएसपी सुखविंदर सिंह ने कहा कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव है।

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