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स्कीम:एसिड अटैक पीड़िता को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने की मिली मंजूरी

मोगा5 घंटे पहले
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जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा क्रिमिनल इनज्यूरी कंपनसेशन स्कीम के तहत बुधवार को बैठक की गई। इस बैठक में जिला एवं सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूaनी सेवाएं अथॉरिटी मोगा मनीश सिंगल, जो कि बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, डिप्टी कमिशनर मोगा संदीप हंस (मेंबर), एसएसपी हरमनवीर सिंह गिल, सिविल सर्जन डाॅ. अमरप्रीत कौर बाजवा शामिल हुए।

इस मौके पर सीजेएम कम जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव बगीचा सिंह ने कहा कि इस बैठक में गुरमीत कौर पत्नी दिलबाग सिंह निवासी सदेह पत्ती गांव डरोली भाई जिला मोगा के केस को इस बोर्ड की ओर से तीन लाख रुपए का मुआवजा पास किया गया। उन्होंने कहा कि इस एसिड अटैक के लिए एफआईआर नंबर-44, 26 अप्रैल 2007 को धारा 326, 34 आईपीसी के तहत थाना सदर मोगा में दर्ज की गई थी।फोटो 14 मोगा में बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते जिला एवं सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी मनीश सिंगल, सीजेएम बगीचा सिंह, डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस, एसएसपी हरनवीर सिंह गिल।

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