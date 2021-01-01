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चुनाव:आदर्श चुनाव संहिता का पालन करना सब पार्टियों और उम्मीदवारों का फर्ज : डीसी

मोगा5 घंटे पहले
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जिला मोगा के डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अफसर संदीप हंस ने बताया कि जिला मोगा में आदर्श चुनाव संहिता का पालन करना हर राजसी पार्टियों और उम्मीदवारों का फर्ज है। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी चुनावी हलकों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। चुनाव प्रक्रिया के मुकम्मल होने तक यह लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ऐसा कोई काम न करे जिससे

सांप्रदायिक एकता और सद्भावना को नुकसान हो। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग न किया जाए। किसी की निजी जिंदगी के बारे में कोई भी टिप्पणी न की जाए। किसी की सहमति के बगैर किसी के घर के अंदर या बाहर चुनाव प्रचार न किया जाए। मतदान में वोटरों को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह का लालच, नशा, भय, डर आदि न दिया जाए।उन्होंने कहा कि धर्म, जाति या किसी धार्मिक चिह्न के नाम पर वोटें न मांगीं जाएं। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के नाम के बिना कोई भी सामग्री छापने को वर्जित करते, प्रेस से छप कर बाहर जाने वाली हरेक सामग्री का बिल के साथ भेजें। झूठी खबर आदि प्रकाशित न करवाई जाए।

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