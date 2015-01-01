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बैठक:अग्रवाल समाज ने खाटू श्याम मंदिर में की बैठक

मोगा2 घंटे पहले
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अग्रवाल समाज सभा की बैठक शनिवार को खाटू श्याम मंदिर के पास हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय कंसल मौजूद थे। डाॅ. अजय कंसल ने बताया कि बैठक में अग्रवाल बंधुओं को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बैठक में समाज में बढ़ते फैमिली डिस्प्यूट को रोकने के लिए भी चर्चा की गई। बैठक में सुरेंद्र कंसल, ऋषि राज गर्ग, रमेश कंसल, पी एन मित्तल, ओमकार सिंगला, मनीष कंसल, रोबिन आदि उपस्थित थे।

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