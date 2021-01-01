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असेस्मेंट कैंप:विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए अलिमको असेस्मेंट कैंप आज से 6 तक

मोगा5 घंटे पहले
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सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब और अलिमको के तालमेल से जिले के विशेष जरूरतों वाले पहली से बारहवीं के (आईईडीएसएस) बच्चों की पहचान के लिए जिले में 3 कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में माहिर डाक्टरों की टीमें विशेष जरूरत वाले उन बच्चों की पहचान करेंगी जिनको उनकी अंगहीनता के आधार पर उन स्पेशल यंत्रों की जरूरत पड़ती है, जिनका प्रयोग करके वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर राजकिरन कौर ने बताया कि कैंप 4 फरवरी को ब्लाक धर्मकोट-1, 2 में सरकारी प्राइमरी स्कूल धर्मकोट में, 5 फरवरी को ब्लाक बाघापुराना और निहाल सिंह वाला के लिए सरकारी प्राइमरी स्कूल बाघापुराना में, 6 फरवरी को ब्लाक मोगा-1, 2 के लिए गांव दुनेके फिरोजपुर रोड में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किए जा रहे हैं। जानकारी के लिए ब्लाक धर्मकोट के नोडल अफसर जसकरन सिंह के मोबाइल नंबर 98726-85006, ब्लाक बाघापुराना, निहाल सिंह वाला, मोगा 2 और 1 के नोडल अफसर हरजिन्दर कौर मोबाइल नंबर 95929-00684 पर संपर्क किया जा सकता है।

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