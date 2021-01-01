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संवेदनहीनता की तस्वीर:गर्भवती महिला को लेकर आ रही एंबुलेंस फंसी रही ट्रैफिक में

मोगा5 घंटे पहले
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  • चालक हूटर बजाता रहा, फिर भी लोग एंबुलेंस के आगे से नहीं हटे

ॉशहर की ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल उस समय देखने को मिला जब बुधवार को जीरा से एक गर्भवती महिला को लेकर मोगा के सरकारी अस्पताल में आ रही 108 एंबुलेंस को जोगिंदर सिंह चौक से लेकर सरकारी अस्पताल तक पहुंचने में 20 मिनट का समय लग गया। जानकारी अनुसार जीरा निवासी पूजा पत्नी बोहड़ सिंह गर्भवती होने के चलते उसे 108 एंबुलेंस से डिलीवरी के लिए जीरा से मोगा के सरकारी अस्पताल में लाया जा रहा था। एंबुलेंस जैसे ही जोगिंदर सिंह चौक से सरकारी अस्पताल की ओर आगे बढ़ी तो शहर के अंदर ट्रैफिक के चलते एंबुलेंस जाम में फंस गई।

इस दौरान एंबुलेंस चालक सुखविंदर सिंह लगातार हूटर बजाता रहा परंतु लोग एंबुलेंस के आगे से वाहन नहीं हटा रहे थे। उधर डीएसपी ट्रैफिक इंद्रपाल सिंह ने बताया कि बुधवार को नगर निगम चुनावों में नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। इसके चलते पुलिस मुलाजिमों की ड्यूटियां मिनी सचिवालय के अंदर और बाहर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाई गई थी। वीरवार से शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

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