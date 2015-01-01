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सेमिनार:सर्दी से बचने के लिए स्कूल में लगाया जागरूकता सेमिनार

निहाल सिंह वालाएक घंटा पहले
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दशमेश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में सर्दी के मौसम से बचाव के लिए जागरूकता सेमिनार करवाया गया। स्कूल प्रिंसिपल महिंदर कौर ढिलों की अगुवाई में आयोजित सेमिनार में संबोधित करते वाइस प्रिंसिपल भूपिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि सर्दी के मौसम में हमें गर्म कपड़े पहनने के साथ पौष्टिक आहार लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ रही सर्दी के मद्देनजर हमें शरीर को ढककर रखना चाहिए व जरूरत के समय ही घर से निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पास किए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने किसानों की एकजुटता का समर्थन करते कहा कि केंद्र

सरकार किसानों की मांग को मानते हुए इन कृषि कानूनों को रद्द करे। उन्होंने कोहरे के चलते वाहन चालकों को भी वाहन धीमी गति से चलाने की अपील की। इस अवसर पर मीना जैन, मनप्रीत सिंह धालीवाल, प्रोग्राम अफसर गुरचरण सिंह रामा, नरेंद्र कौर धालीवाल, पुष्पा देवी, गगनदीप कौर, तरसेम, निधि मित्तल, विकास सिंगला आदि उपस्थित थे।

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