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बधाई:बाबा फरीद पब्लिक स्कूल फरीदकोट के छात्रों ने क्विज मुकाबले में मारी बाजी

फरीदकोट3 घंटे पहले
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बाबा फरीद पब्लिक स्कूल फरीदकोट के छात्रों ने गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्किल द्वारा आयोजित क्विज मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिसमें पूरे पंजाब में लगभग 25 टीमें शामिल हुईं। इनमें से स्कूल के छात्र भरतवीर और प्रभलीन ने तीसरा स्थान हासिल किए। प्रिंसिपल कुलदीप कौर ने उसे बधाई दी।

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