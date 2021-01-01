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पाबंदी:पब्लिक इमारतों व सरकारी संस्थानों पर पोस्टर व तस्वीरें लगाने पर पाबंदी

मोगा2 घंटे पहले
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  • जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के अंदर अलग-अलग पाबंदियों के जारी किए हुक्म

जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस धारा 144 के अंतर्गत जिले में कुछ पाबंदियों के हुक्म जारी किए हैं। यह आदेश 1 फरवरी से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।जिला मजिस्ट्रेट ने जिले की पब्लिक इमारतों और सरकारी स्थानों पर किसी भी किस्म के पोस्टर, तस्वीरों या हाथ लिखित इश्तिहार लगाने पर पाबंदी लगाई गई है।जिला मजिस्ट्रेट ने साइबर कैफे वालों को पहचान रजिस्टर लगाने के हुक्म जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और मानवीय जीवन के खतरों की रोकने के लिए साइबर कैफे के मालिक को कैफे में आने वाले व्यक्ति की पहचान, उसका पहचान सबूत, नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यदि आने वाले व्यक्ति की कोई भी गतिविधि प्रति शक पैदा होता है, तो कैफे के मालिक को इस की सूचना पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए। इसका रिकार्ड कम से कम 6 महीने तक रखना लाजिमी है।

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