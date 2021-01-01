पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नामांकन:भाकियू ने नामांकन करवाने आए भाजपा प्रत्याशियों का किया विरोध

कोटकपूरा5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कृषि कानूनों के मामले में केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति विरोध जताते हुए बुधवार को भाकियू एकता उगराहां ने जिलाध्यक्ष जसपाल सिंह नंगल और ब्लाक नेता भोला शर्मा के नेतृत्व में कोटकपूरा एसडीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए नामांकन भरने आए भाजपा प्रत्याशियों का विरोध किया। किसान नेताओं ने बताया कि देश का अन्नदाता माने जाते किसान पिछले चार महीने से कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को ले कर संघर्ष कर रहे हैं जबकि भाजपा के नेता निकाय चुनावों में व्यस्त हैं। आज नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भाकियू भाजपा नेताओं का विरोध करने को यहां आई है।

उधर इस संबंध में संपर्क करने पर भाजपा की जिले की चुनाव प्रभारी व प्रांतीय सचिव सुनीता गर्ग ने बताया कि कोटकपूरा के 29 वार्ड में भाजपा ने प्रत्याशी खड़े किए थे जिनमें से चार प्रत्याशियों के नामांकन किसी तकनीकी कारण के चलते रद्द हो गए व बाकी के 25 अब भी चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने दावा किया के किसानों के दबाव में उनका कोई भी प्रत्याशी नामांकन वापस नहीं लेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser