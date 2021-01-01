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धरना:भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) ने कृषि कानूनों के खिलाफ धरना लगाया

मोगा5 घंटे पहले
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भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) की ओर से कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय शर्मा के घर के बाहर चल रहे धरने दौरान के केन्द्र सरकार व कार्पोरेट घरानों के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके ब्लाक अध्यक्ष गुरदर्शन सिंह, महेन्द्र सिंह बधनी कलां, जगरूप सिंह, अवतार सिंह मीनियां, हरदीप सिंह लोपों, जरनैल सिंह नाहल खोटे, परमिंदर महेन्द्र कौर मोगा, सिमरन कौर मोगा आदि उपस्थित थे।

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