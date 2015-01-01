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ऑर्गनाइजेशन का गठन:महिला सुरक्षा संस्था के भवदीप अध्यक्ष व प्रीति मित्तल बनी उपाध्यक्ष

मोगाएक घंटा पहले
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वोमेन इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब जेल रिफार्म ऑर्गनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष विंकी सिंह द्वारा पंजाब की जेलों में बंद महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाने के साथ उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ऑर्गनाइजेशन का गठन किया गया है।

जिसके लिए भवदीप कोहली को प्रदेशाध्यक्ष व प्रीति मित्तल को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑर्गनाइजेशन की प्रदेशाध्यक्ष भवदीप कोहली व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीति मित्तल ने कहा कि ऑर्गनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। संस्था से सात हजार के करीब महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो अलग-अलग शहरों में महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए कार्य कर रही हैं। उनकी ओर से पंजाब के भीतर बनी जेलों में जो महिलाएं है उनके लिए सिलाई कड़ाई के कोर्स करवाने का कार्य करेगी।

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