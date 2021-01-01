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आरोप:भाजपा जिला प्रधान का आरोप,रात 8 बजे आए लोगों ने किया गाली-गलौज

मोगा5 घंटे पहले
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भाजपा जिला प्रधान विनय शर्मा ने रात को प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि बुधवार रात 8 बजे सात लोग उनके घर के बाहर गालियां निकाल रहे थे। जब वह बाहर आ रहे थे, तो उसे धमकाने लगे। विनय शर्मा ने कहा कि किसानों की आड़ में कांग्रेसी उन्हें धमकियां दे रहे हैं और उनको चुनाव नहीं लड़ने दे रहे। भाजपा जिला प्रधान ने कहा कि हमने भी उनके खिलाफ नारेबाजी की है। पुलिस मौके पर खड़ी है परंतु

कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भाजपा जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनील गर्ग ने कहा कि कांग्रेसी हमारे लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे और उनको धमकियां दे रहे हैं और कभी पोस्टर फाड़ रहे हैं। भाजपा के देवप्रिय त्यागी ने कहा कि प्रोटेस्ट गांधी जी के राह पर चल कर शांतिमय करना चाहिए, गुंडागर्दी व धमकियां नहीं देना चाहिए।

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