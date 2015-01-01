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उपचुनाव की जीत:बिहार में जीत पर भाजपा जिला इकाई ने किया खुशी का इजहार

मोगा4 घंटे पहले
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बिहार विधान सभा एवं अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली भारी जीत की खुशी में जिला अध्यक्ष विनय शर्मा एवं शहरी अध्यक्ष विक्की सितारा की अगुवाई में लड्डू बांटे गए। बिहार विधानसभा चुनाव के घोषित हुए नतीजों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने की खुशी में भाजपा जिला अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा कि बिहार में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है।

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