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लिस्ट जारी:भाजपा ने मोगा नगर निगम के 50 वार्डों के लिए केवल 2 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की

मोगा2 घंटे पहले
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  • कांग्रेस ने मोगा में टिकट वितरित किए, निहाल सिंह वाला में 11 प्रत्याशी घोषित

भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी एवं चुनाव संचालन समिति की भारत माता मंदिर में 4 घंटे तक चली बैठक के बाद पहले चरण में दो प्रत्याशियों की घोषणा की है। चुनाव संचालन समिति के इंचार्ज वरिष्ठ नेता मोहनलाल सेठी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने घोषणा की कि वार्ड संख्या 20 से दलीप सिंह उर्फ सोनू अरोड़ा पार्टी के प्रत्याशी होंगे जबकि वार्ड नंबर 47 से डॉ. कविता गुप्ता भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी होंगी। पार्टी के शेष प्रत्याशियों की घोषणा सोमवार को की जाएगी।

चुनाव संचालन समिति के कॉर्डिनेटर सुनील गर्ग ने बताया कि भाजपा के सभी प्रत्याशी मंगलवार को एकजुट होकर एक साथ नामांकन पत्र दाखिल करने जाएंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा प्रत्याशियों को संकल्प दिलाया है कि वे बिना किसी भय के पूरी निर्भीकता के साथ चुनाव मैदान में डटेंगे। सुनील गर्ग ने बताया कि पार्टी ने 10 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक चुनाव सलाहकार कमेटी का गठन किया है। जो किसी भी गैर कानूनी स्थिति सामने आने पर पार्टी के प्रत्याशियों को कानूनी मदद उपलब्ध कराएंगे।

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