आपके मन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन इसका असर आपके काम पर या व्यक्तिगत जीवन पर ना होने दें। अपने निर्णय लेते समय जल्दबाजी करने की वजह से कुछ बातें आपके विरुद्ध काम कर रही हैं। लोगों पर जरूरत से अधिक विश्वास करना आज आपके लिए तकलीफदायक हो सकता है।\r\n\r\n
करियर : मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोग काम से संबंधित दस्तावेज ठीक से पढ़कर ही काम को आगे बढ़ाएं।\r\n\r\n
लव : पार्टनर द्वारा बोली गई बातों का गलत मतलब आपके द्वारा निकाले जाने की वजह से समस्याएं पैदा होंगी।\r\n\r\n
हेल्थ : कफ और बुखार जैसी तकलीफ हो सकती है।',luckyColor:"सफेद",luckyNumber:"3"}},rashiYearly:null,recentlyVisitedRashiType:"today",numerologyToday:null,numerologyYearly:null},governance:{privacyPolicy:null,termsAndService:null,rss:null,cookiePolicy:null,advertise:null,mahindraxuv:null,contactUs:null},common:{loadingState:{loadingState:"complete"},show404Page:!1,hasAdBlock:!1,errorMessage:null,hasAcceptedPolicy:!1,refreshAdUnits:{},remoteConfig:{ipl:{calendarFileId:"calendar_new_",folderPath:"cricket/hindi/",seriesId:"3845",standingFileId:"standing_3978_",isMobileIPLWidgetEnabled:!0},coronaTracker:{bannerImageUrl:"https://images.bhaskarassets.com/web2images/web-frontend/corona-vaccine-tracker-5-hi.png"},elections:{bihar:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!0,countingStarted:!0,refreshDuration:15e5,kycRefreshDuration:15e5,statusText:"ℹ️ 2015 में राजद 80, जदयू 71, भाजपा 53, कांग्रेस 27, भाकपा (माले) 3, लोजपा-रालोसपा 2-2, हम 1 और निर्दलियों ने 4 सीट जीती थी।",isMobileTallyWidgetEnabled:!1},mp:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!0,countingStarted:!0,refreshDuration:15e5,kycRefreshDuration:15e5,statusText:"ℹ️ दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के इस्तीफे के कारण एक सीट खाली है।"}},__default__:{ipl:{seriesId:"3978",calendarFileId:"calendar_new_",standingFileId:"standing_3978_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/"},cpl:{seriesId:"3957",calendarFileId:"calendar_new_domestic_westindies_",standingFileId:"standing_3957_",folderPath:"cricket/cpl/hindi/"}}},navigationStackLength:0,canShowAppInstallPopup:!0,searchCategoryList:[]},widgets:{standings:null,matchStats:null,extendedStats:null,schedulePage:null,iplListing:null,listingData:null,electionHomeLinks:null,electionDates:null,electionKycData:null,electionCountingData:null,constituencyDetail:null,candidateDetail:null,advertRemoteConfig:null,marketData:null,budget2021TabsData:null,budget2021MarketData:null,budget2021KiseKyaMilaData:null}}