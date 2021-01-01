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पुतला दहन:बीकेयू (एकता उगराहां) ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका

जैतो2 घंटे पहले
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बीकेयू एकता उगराहा ने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाकर जैतो के गांवों में केंद्र सरकार के पुतले जलाए। इस मौके नछत्तर सिंह रण सिंह वाला, सुखदेव सिंह रण सिंह वाला, शिन्दा सिंह दल सिंह वाला, गुरचरन सिंह वांदर दल सिंह वाला ने कहा कि 26 किसान नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं।

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