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केस:महिला से मोबाइल फोन छीनने के मामले में 3 लोगों पर केस

जैतो2 घंटे पहले
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स्थानीय पुलिस द्वारा एक महिला से मोबाइल छीनने के मामले में तीन बाइक सवारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय तेली मुहल्ला के निवासी शरद सिंह पुत्र संतोख सिंह ने जैतो पुलिस को बताया कि गत रात्रि वह अपनी पत्नी गगनदीप कौर के साथ बाजार जा रहा था। जब वह रिखी राम वैध प्रकाश रोमाना आरा के पास पहुंचे तो एक तरफ से एक बाइक बड़ी तेजी से आया जिस पर हरफूल सिंह उर्फ बुगला, अर्जन सिंह, अर्शदीप सिंह तीनों निवासी चन्दभान सवार थे, जिन्होंने गगनदीप के हाथ से मोबाइल छीन लिया अाैर फरार हो गए। जैतो पुलिस को उक्त मामले की सूचना दे दी गई है ।

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