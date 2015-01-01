पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आरोप:नाबालिग को बरगलाकर ले जाने के आरोप में अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज

कोटकपूरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नाबालिग छात्रा को बरगलाकर ले जाने के आरोप में पीड़ित छात्रा के पिता की शिकायत पर थाना सदर कोटकपूरा पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। थाना सदर कोटकपूरा के अधीन आते एक गांव के रहने वाले शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार गत 27 अक्टूबर को वह व उसका बेटा मजदूरी करने गए थे व शिकायतकर्ता की की पत्नी छोटे बेटे को साथ लेकर अपने मायके मिलने गई थी। शाम छह बजे काम से लौट कर आया तो देखा कि उसकी 12वीं कक्षा में पढ़ती नाबालिग बेटी घर से गायब थी।

कई दिनों की तलाश के बाद उसे पता चला कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति शादी का झांसा देकर बरगला कर ले गया है। पुलिस ने शिकायतकर्ता के उक्त बयान पर अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें