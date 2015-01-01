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आयोजन:राजेन्द्रा पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का ज्योति जोत दिवस मनाया

मोगा2 घंटे पहले
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राजेन्द्रा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑनलाइन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का ज्योति जोत दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूल डायरेक्टर सीमा शर्मा ने ऑनलाइन बच्चों को गुरु जी की जीवनी के बारे में अवगत करवाते बताया कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 1666 को पटना साहिब में हुआ था। वह एक महान योद्धा व महान कवि थे।

उन्होंने दशम ग्रंथ, जफरनामा आदि रचनाएं की। उन्होंने अपने समय में अनेक लड़ाइयां लड़ी तथा अपना पूरा परिवार सिख कौम के लिए कुर्बान किया। अंतिम समय 1708 को वह श्री हजूर साहिब में ज्योति जोत समा गए। डायरेक्टर सीमा शर्मा ने कहा कि गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। स्कूल चेयरमैन वासू शर्मा, चेयरपर्सन रक्षंदा शर्मा आदि ने संबोधित किया।

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