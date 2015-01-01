पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

एजुकेशन अपडेट:जिले के 40 स्मार्ट स्कूलों का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन

मोगा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • डिप्टी कमिश्नर ने की विद्यार्थियों को टैबलेट बांटने की शुरुआत

पंजाब सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शुरू किए गए यत्नों में अलग-अलग स्कूलों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसी कड़ी के अंतर्गत ज़िला मोगा के 40 और सरकारी स्कूल स्मार्ट बन गए हैं। इन स्कूलों का शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ से वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उद्घाटन किया। इस संबंधी जिला स्तरीय समागम स्थानीय ज़िला प्रशासनिक कांप्लेक्स के मीटिंग हाल में किया गया। इसमें डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने बतौर मुख्य मेहमान शिरकत की। इस मौके पर जानकारी देते डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किए जा रहे यत्नों के नतीजे बढ़िया सामने आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से प्रत्येक स्कूल को स्मार्ट बनाने के लिए किए जा रहे यत्नों के साथ-साथ अध्यापकों की भर्ती, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी के सदका सरकारी स्कूलों में दाखिले की दर भी 15 प्रतिशत के करीब बढ़ी है। सरकारी स्कूलों के प्रति माता-पिता का बढ़ रहा रुझान बहुत बढ़िया संकेत है। इस समागम दौरान जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन इंदरजीत सिंह बीड़ चड़िक, उपमंडल मजिस्ट्रेट सतवंत सिंह, ज़िला शिक्षा अफसर जसविंदर कौर, उपजिला शिक्षा अफसर राकेश मकड़, अध्यापक व विद्यार्थी मौजूद थे।

इस साल भी 1400 स्कूलों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से पिछले समय के दौरान राज्य के 19100 से ज्यादा स्कूलों में से 6832 स्कूलों को स्मार्ट बना दिया गया है, जिस पर 690 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसी तरह इस साल भी 1400 और स्कूलों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि शनिवार को मुख्य मंत्री ने ज़िला मोगा के 40 स्मार्ट स्कूलों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके अलावा अलग-अलग स्कूलों को 106 टैबलेट मुहैया करवाए। इस मौके पर शिक्षा विभाग के मिशन शत-प्रतिशत की भी घोषणा की गई। इस मौके पर विद्यार्थियों को टेबलेट बांटने की भी शुरुआत की गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें