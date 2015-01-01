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चाइल्ड लाइन:लावारिस हालत में मिले बच्चे को चाइल्ड लाइन की टीम ने किया परिवार के सुपुर्द

कोटकपूरा3 घंटे पहले
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित नेचुरल केयर चाइल्ड लाइन फरीदकोट की टीम को चार नवंबर रात्रि करीब 9:30 बजे थाना सिटी फरीदकोट के ए एस आई लखवीर सिंह ने जानकारी दी कि पुलिस को करीब सात वर्ष का एक बच्चा लावारिस हालत में मिला है। चाइल्ड लाइन टीम सिटी थाना फरीदकोट पहुंच बच्चे की काउंसलिंग की लेकिन बच्चा अपने घर का पता नहीं बता पाया।

बच्चे की मेडिकल जांच के बाद उसे अस्थायी रियाइश के लिए श्री राधा कृष्ण धाम में छोड़ा गया। पांच नवंबर को चाइल्ड लाइन को बच्चे के माता पिता की जानकारी मिली। बच्चे की माता ने बताया कि बच्चा खेलते खेलते घर से निकाल आया। चाइल्ड लाइन टीम ने कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बच्चा सही सलामत उसके माता पिता को सौंप दिया। बच्चे के परिवार ने टीम का धन्यवाद किया। इस मौके चाइल्ड लाइन टीम की सेंटर कोऑर्डिनेटर सोनिया रानी, टीम मेंबर पूजा कुमारी आदि उपस्थित रहे।

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