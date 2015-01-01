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  • Cold Wave Lasted In The Morning And Evening, Sunshine In The Day Brought Relief From Cold, Maximum Temperature Was 15.5 And Minimum Was 5 Degrees.

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तापमान:सुबह-शाम चली शीत लहर, दिन में खिली धूप ने दिलाई सर्दी से राहत, अधिकतम तापमान 15.5 व न्यूनतम 5 डिग्री रहा

फरीदकोट37 मिनट पहले
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  • धूप से तापमान में बढ़ाेतरी, अधिकतम तापमान 6 व न्यूनतम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा

सुबह कोहरे व कंपकपाहट भरी सर्दी के बाद दिन में खिली धूप जिले के लोगों के लिए राहत लेकर आई। आज धूप खिलने से दिन के तापमान में भी बढ़ोत्तरी दिखी जबकि जिले का न्यूनतम तापमान भी कल से अधिक रहा। गुरुवार का दिन जिले में कोहरे व कंपकंपाती सर्दी के साथ शुरू हुआ। लेकिन दस बजे कोहरा छटने के बाद खिली धूप ने तीन दिन से चल रही शीत लहर से थोड़ी राहत दिलाई। बुधवार के अधिकतम 9.5 डिग्री के तापमान की बजाए गुरुवार को अधिकतम तापमान 15.5 डिग्री तक पहुंच गया जबकि कल के न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान की बजाय गुरुवार का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा। दोपहर को खिली धूप

का लोगों ने आनंद उठाया। कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम विभाग के अधिकारी सुधीर मिश्रा के अनुसार अभी शीत लहर से राहत के आसार नहीं हैं। बेशक आज की धूप ने तापमान बढ़ाया लेकिन इससे शुक्रवार को गहरा कोहरा पड़ने की संभावना बन गई है जबकि शुक्रवार को दिन के समय मौसम साफ रह सकता है।

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