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मुकाबले:एसएफसी स्कूल में करवाए आर्ट एंड क्राफ्ट के मुकाबले

मोगाएक घंटा पहले
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एसएफसी पब्लिक स्कूल में सीबीएसई की ओर से आयोजित पेंटिंग, चित्रकारी, कविता एवं लेख मुकाबले करवाए गए। स्कूल के अध्यापकों द्वारा करवाई गई इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी कलात्मक रुचि द्वारा भारतीय एकता और अखंडता को दर्शाने का प्रयत्न किया। यह प्रतियोगिता कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए करवाई गई। स्कूल के डायरेक्टर अभिषेक जिंदल व शीनम जिंदल ने विद्यार्थियों की रुचियों को देखते हुए उनकी हौंसला अफजाई की व आने वाले दिनों में अलग-अलग विषयों पर होने वाली प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

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