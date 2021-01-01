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कोविड-19:मोगा जिले में 4 महीने में कोरोना के नए मरीजों की दर 75% कम हुई

मोगा2 घंटे पहले
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  • अक्टूबर 2020 में एक माह में आए थे 214 मरीज, 13 की हुई थी मृत्यू, जनवरी में नए मरीज 55 आए तो 1 की जान गई

कोरोना वायरस जो कभी अपने भयंकर रूप में डरा रहा था, उसकी गति में कमी आ चुकी है। वहीं कोरोना वैक्सीन की जितनों को भी डोज लगी, सब ठीकठाक अपने कामों पर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि 2020 के जाते ही 2021 के पहले महीने में पॉजिटिव साइन मिलने लगे हैं, जो मोगा जिले के लोगों के लिए राहत की बात है।गत वर्ष अक्टूबर में कोरोना के कुल 214 नए मरीज आए थे, जबकि उसी महीने में कोरोना से मरने वालों की संख्या 13 थी। धीरे-धीरे यह संख्या कम होने लगी। नवंबर 2020 में कोरोना के 155 नए मरीज आए और मरने वालों की संख्या 6 थी।

दिसंबर 2020 में 118 नए मरीज आए और मरने वालों की संख्या 6 थी। अब 2021 में प्रथम माह जनवरी के 31 दिनों में कोरोना के नए 55 मरीज आए और मरने वालों की संख्या 1 है। ऐसे में इन 4 महीनों में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 75% तक कम हुआ है और मरने वालों का आंकड़ा 93% कम हुआ है।

जिले में 400 लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन -सेहत विभाग के मिले आंकड़ों के अनुसार शनिवार तक 400 सेहत कर्मियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लग चुके हैं। अब तक सभी ठीक-ठाक हैं और काम पर आ रहे हैं। दस महीने तक लोगों के कोरोना से जूझने के बाद 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुई है। हालांकि कर्मियों के मांगों को लेकर बहिष्कार के चलते गति धीमी रही।

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