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शुरू:निगम ने गुरु नानक काॅलेज रोड पर प्रीमिक्स डालने का काम शुरू

मोगा3 घंटे पहले
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वीरवार को नगर निगम ने गुरु नानक काॅलेज रोड की खस्ता हालत की दिशा सुधारने का काम शुरु किया। इस सड़क पर प्रीमिक्स डालने के काम का उद्घाटन निगम कमिश्नर अनीता दर्शी व मोगा के विधायक डाॅ. हरजोत कमल की पत्नी डाॅ. रजिंदर कौर ने किया। इस मौके वर्चुअल तकनीक से संबोधन करते विधायक डाॅ. हरजोत कमल ने कहा कि मोगा में ट्रैफिक बढ़ने से वाहनों के लिए रूट पलान लागू होने से मेन बाजार और पुल से फोरलेन पर जाने के लिए गुरू नानक कालेज आगे से जाती सड़क पर काफ़ी दबाव आया है, जिस करके उस सड़क की हालत बहुत ख़स्ता हो गई थी। विधायक ने कहा कि इसी रोड पर नेचर पार्क में सुबह शाम लोगों का आना जाना बना रहता है और शहरवासियों की सुविधा के लिए और लोगों की ख़ास मांग पर इस ख़स्ता हालत हुई सड़क का पुनर निर्माण शुरू करवाया गया है।

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