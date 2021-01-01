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धरना:दौधर पंचायत ने पास किया प्रस्ताव, हर घर से दिल्ली धरने में जाएगा एक व्यक्ति

मोगा2 घंटे पहले
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  • 8 दिनों तक वहां रहने के बाद गांव से दूसरा जत्था जाएगा दिल्ली, वहां से एक जत्था लौटेगा गांव

रविवार को गांव दौधर की पंचायत व भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की ओर से एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया है कि गांव के 800 घरों में से हर घर से एक व्यक्ति किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएगा। गांव के सरपंच व मार्केट कमेटी बधनी कलां के चेयरमैन लखबीर सिंह लक्खा ने बताया कि गांव वालों की सहमति से एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें गांव के प्रत्येक घर से एक मेंबर को दिल्ली किसानों के विभिन्न बार्डरों पर चल रहे धरने में शामिल होने के लिए कहा गया है।

आठ दिनों तक वहां रहने के बाद गांव से दूसरा गाड़ियों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा और वहां से एक जत्था गांव के लिए रवाना होगा। इस दौरान रास्ते में या दिल्ली धरने के दौरान होने वाली हिंसा में जान-माल के नुकसान होने पर उस किसान व परिवार के नुकसान की भरपाई गांव की पंचायत व भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां करेगी।वहीं गांव के दौधर निवासी सरताज सिंह जोकि लंबे समय से मोहाली में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम करते हैं उनके द्वारा किसानों का हौसला अफजाई के लिए रविवार को गांव दौधर परिवार समेत पहुंचे और किसानों के संघर्ष में योगदान देते हुए दस लाख रुपए देने का एलान किया।

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