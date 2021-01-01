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  • Decision Of Pakkhi Kalan Panchayat: People Not Going To Delhi Will Have To Pay A Fine Of Rs 5000, For Not Doing So, There Will Be Social Boycott

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जुर्माना:पक्खी कलां पंचायत का फैसला : दिल्ली न जाने वालों को देना पड़ेगा रुपये 5000 जुर्माना, ऐसा न करने पर होगा सामाजिक बहिष्कार

फरीदकोट2 घंटे पहले
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26 जनवरी काे गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले के घटनाक्रम के कारण दो महीने से चल रहे किसान संघर्ष पर पड़े कुप्रभाव की क्षतिपूर्ति के लिए अब गांवों में पंचायत स्तर पर गतिविधियां तेज होने लगी हैं। फरीदकोट के गांव पक्खी कलां के निवासियों ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ऐलान किया गया कि हर आठ दिन बाद गांव के 18 व्यक्ति दिल्ली को कूच करेंगे और दिल्ली न जाने वाले परिवार को 5 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। जुर्माना अदा न करने पर गांव में उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।

गांव के सरपंच कुलविन्दर सिंह ने बताया कि दिल्ली में पिछले लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को 26 जनवरी वाले दिन एक साजिश के तहत कमजोर करने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि गांव की दोनों किसान यूनियनों, तीनों गुरुद्वारा साहिब की कमेटियों की सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया है कि गांव के 9 वार्डों से हर आठ दिन बाद दो व्यक्ति यानि कुल 18 व्यक्ति दिल्ली को कूच करेंगे।

यदि कोई व्यक्ति 8 दिन से पहले वापस आना चाहता है तो उसे अपनी जगह पर किसी और को वहां छोड़कर आना होगा। गांव वासी दर्शन सिंह, चरनजीत सिंह, बचित्तर सिंह ने कहा कि यदि केंद्र सरकार रेल गाड़ी बंद करती है तो वह अपने अपने व्हीकल लेकर दिल्ली पहुंचेंगे और कानून रद्द करवाकर वापस आएंगे।

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