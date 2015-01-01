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चुनाव:जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में 83 वोटों से जीते उपप्रधान एडवोकेट कुलविंदर शर्मा

मोगा2 घंटे पहले
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शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन की नई चुनी गई टीम में सर्वाधिक वोट बटोरने में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के हिस्से आया तो दूसरे नंबर पर उपप्रधान पद का रहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद एडवोकेट मनप्रीत सिंह ने 108 वोटों के अंतर से जीता, तो उपप्रधान पद के मुकाबले में एडवोकेट कुलविंदर सिंह शर्मा जिनकी सीधी टक्कर एडवोकेट हरविंदर सिंह के साथ थी। कुलविंदर शर्मा ने 83 वोटों के अंतर से इस पद को हासिल किया।

उन्होंने 219 तो उनके प्रतिद्वंदी एडवोकेट हरविंदर सिंह को 139 वोट मिले, जबकि 7 वोट रद्द हो गए थे। कुल 403 वोटों में शुक्रवार को हुए मतदान में 365 वोटें पोल हुई थीं। प्रधानगी पद में वोटों का अंतर 6, जबकि सेक्रेटरी पद में मात्र 3 वोटों के अंतर से विजय मिली है। प्रधानगी पद सीनियर एडवोकेट व पूर्व सरकारी वकील दीदार सिंह मत्ता ने जीता है, जबकि सेक्रेटरी पद एडवोकेट सुखविंदर सिंह सिद्दू जीते हैं। यहां बता दें कि कैशियर का पद बिना चुनाव एडवोकेट राजेश मुखीजा जीते हैं।

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