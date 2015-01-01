पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रोष:जिला भाजपा उपप्रधान के घर के आगे दूसरे दिन भी धरना

निहाल सिंह वाला2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • भाकियू (एकता उगराहां) ने कृषि कानूनों के खिलाफ जताया रोष

कस्बा निहाल सिंह वाला के भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। भाजपा जिला मोगा के उपप्रधान पवन बंटी के घर के आगे भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के इकाई मेंबर इंदर मोहन सिंह पत्तो, मेजर सिंह, बलवीर सिंह पत्तों ने धरने को संबोधित करते कहा कि भाजपा जिला मीत प्रधान निहाल सिंह वाला के आगे धरने में आंगनबाड़ी यूनियन निहाल सिंह वाला, ब्राह्मण सभा की ओर से धरने में शामिल होकर किसान मजदूर धरने को और मजबूती दी। किसान विरोधी बिल रद्द करवाने तक धरना चलता रहेगा। धरने में बूटा सिंह, गुरमेल सिंह, हरबंस सिंह, मेजर सिंह, हरफूल सिंह, सुखविंदर सिंह आदि किसान मजदूर उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें