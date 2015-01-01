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ऑफ फार्मेसी:आईएसएफ काॅलेज ऑफ फार्मेसी के डाॅ. आरके नारंग बने काॅलेज डिवेलपमेंट कौंसिल के सदस्य

मोगा2 घंटे पहले
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आईएसएफ काॅलेज ऑफ फार्मेसी के उप प्रिंसीपल डाॅ. आरके नारंग आईकेजीपीटीयू द्वारा बनाई गई काॅलेज डिवलपमेंट कौंसिल के सदस्य चुने गए। इस संबंधी संस्था के डायरेक्टर डाॅ. जीडी गुप्ता ने बताया कि काॅलेज डिवलपमेंट कौंसिल आईकेजीपीटीयू द्वारा दो वर्ष के लिए बनाई गई है। संस्था के चेयरमैन प्रवीण गर्ग, सचिव इंजी. जनेश गर्ग, डाॅ. मुस्कान गर्ग, डायरेक्टर जीडी गुप्ता ने डाॅ. आरके नारंग को बधाई दी।

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