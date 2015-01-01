पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध:आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर देहाती मजदूरों ने थाने के सामने किया प्रदर्शन

मुक्तसर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बोले-मजदूर नेता पर हमला करने वाले अकाली नेता पर नहीं हुई कार्रवाई

देहाती मजदूर सभा इकाला कमेटी मंडी बरीवाला ने मजदूर नेता जगजीत सिंह पर हमला करने वाले गावं सक्कांवाली के अकाली नेता चरनजीत सिंह सक्कांवाली पर एफआईआर के तहत मामला एससीएसटी एक्ट व अन्य धाराओं सहित दर्ज करने के बाद पूरे 2 माह बीत जाने पर भी गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके रोष स्वरूप सैकड़ों मजदूरों ने नारेबाजी की व कथित आरोपी चरनजीत सिंह को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे पक्षपात की निंदा की।

इस अवसर पर अपने संबोधन दौरान देहाती मजदूर सभा के जिला महासचिव जगजीत जस्सेआना, जिला सचिव लखवीर सिंह तख्तमलाना, जरनैल सिंह सीरवाली, पारस सिंह लुबानियांवाली, हरप्रीत सिंह, सुरजीत सिंह व भगवान सिंह सक्कांवाली, संतोष सिंह फौजी चक बीड़ सरकार, रानी कौर, छिंदा सिंह, पाली ने ऐलान किया कि अगर पुलिस ने कथित आरोपी चरनजीत सिंह सक्कांवाली को गिरफ्तार न किया तो संगठन द्वारा जिला स्तर पर 25 नवंबर से थाना बरीवाला के सामने पक्का धरना लगाया जाएगा।

आज के रोष प्रदर्शन दौरान एक मांग पत्र एसएचओ बरीवाला को सौंपा गया। जब इस संबंधी थाना बरीवाला के एसएचओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि देहाती मजदूर सभा द्वारा एक मांगपत्र उन्हें सौंपा गया, जिसके तहत व जल्द ही बनती कार्रवाई अमल में लाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें