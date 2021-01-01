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ज्ञापन:कर्मचारियों और पेंशनरों ने विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों को दिया ज्ञापन

फरीदकोट2 घंटे पहले
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कर्मचारी और पेंशनर संयुक्त फ्रंट जिला फरीदकोट द्वारा प्रांतीय कमेटी के आह्वान पर मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार व फरीदकोट के विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों के निवास के समक्ष रोष प्रदर्शन करने के बाद उन्हें ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रेम चावला, जतिन्दर कुमार, जगतार सिंह गिल, कुलदीप शर्मा, मलकीत सिंह मान, गगन पाहवा और अशोक कौशल ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि कैप्टन सरकार के चार साल के कार्यकाल के दौरान सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया।

इस दाैरान फरवरी में मोहाली में होने जा रही प्रांतीय रैली में शामिल होने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर सुखचरन सिंह, कुलविन्दर मोड़, सुरिन्दर मचाकी,संत सिंह, जगजीत पाल, बिशन दास अरोड़ा, अशोक सारवान, कुलदीप कांगड़ा, गुरचरण सिंह मान, सुखमन्दर सिंह गिल, सोमनाथ अरोडा, अर्जुन सिंह, प्रदीप सिंह, निर्मल सिंह जटाना, इकबाल सिंह गिल उपस्थित थे।

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