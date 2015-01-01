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धरने जारी रहेंगे:किसान प्रतिनिधि बातचीत के लिए आज दिल्ली जाएंगे, पर पंजाब में धरने जारी रहेंगे : किसान नेता

मोगा28 मिनट पहले
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  • अगर बातचीत में हल नहीं निकला तो 26 के बाद संघर्ष दिल्ली में होगा

किसान नेताओं ने कहा कि 13 नवंबर को उनके प्रतिनिधी केंद्र सरकार से बातचीत करने को जाएंगे परंतु पंजाब में चल रहे धरने जारी रहेंगे। यदि बातचीत सार्थक माहौल में हुई तो अगली रणनीति के लिए 18 नवंबर को अगली बैठक होगी और यदि सार्थक माहौल में न हुई तो 26 व 27 नवंबर को दिल्ली में धरने दिए जाएंगे।

इसकी तैयारी हो गई है। उन्होंने कहा कि किसान लंबा संघर्ष लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि पहली बैठक में कानून रद्द नहीं हो सकते परंतु यदि किसान पक्षीय माहौल भी बन गया तो अगली रणनीति उस हिसाब से बनाई जाएगी। मोगा में किसानों के धरने रेलवे पार्क में, भाजपा नेताओं, रिलायंस पेट्रोल पंप, अडानी के गोदाम के बाहर व दो टोल प्लाजा पर जारी हैं। इस समय बलौर सिंह घल्लकलां के अलावा आधा दर्जन किसान नेताओं ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज तक जो भी सरकारें आईं सबने किसानों को वोट बैंक के लिए प्रयोग किया।

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