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राशन सामग्री:किसान धरने के लिए राशन सामग्री, गद्दे व अन्य सामान दिल्ली भेजा

बाघापुराना2 दिन पहले
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खेती कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के संघर्ष को और तेज करने के लिए समाज सेवी नेता गुरजंट सिंह धालीवाल के नेतृत्व में राशन सामग्री और गद्दे दिल्ली भेजे गए। गुरजंट सिंह धालीवाल ने बताया कि जसविंदर सिंह बराड़, बराड़ ट्रांसपोर्ट दुबई वालों ने दस क्विंटल देसी घी की पिन्नियां और सात क्विंटल बासमती चावल दिए हैं। इसी तरह श्री सुखमनी साहिब सेवा सोसायटी ने 250 गद्दे किसानों के सोने के लिए दिए हैं। राशन

सामग्री के साथ 40 किसान संघर्ष करने के लिए उनके साथ जा रहे हैं। गांव चन्नूवाला और गांव लंगेआना के किसान साथ गए हैं। इस मौके पर सुखदेव सिंह लंगेआना, मेंबर सुखदेव सिंह, सोसायटी प्रधान जगरूप सिंह, गुरविंदर सिंह, गुरदीप सिंह, गुरमीत सिंह, पूरन सिंह, हरजिंदर सिंह आदि उपस्थित थे।

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