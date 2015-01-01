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कृषि:किसानों को गेहूं बीजों की खरीद पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी : डीसी

मोगा3 घंटे पहले
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  • गेहूं का बीज ब्लाॅक स्तर पर मुहैया करवाया, पांच एकड़ के बीज पर ही मिलेगी सब्सिडी : मुख्य कृषि अफसर

पंजाब सरकार की तरफ से गेहूं की बिजाई के लिए किसानों को तस्दीकशुदा बीजों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से कृषि और किसान भलाई विभाग को जरूरी हिदायतें जारी कर दी गई हैं, जिससे किसान समय पर बीज लेकर बिजाई कर सकें।डीसी संदीप हंस ने बताया कि प्रशासन की तरफ से कृषि विभाग को हिदायत की गई है कि किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए केवल मान्यता प्राप्त फर्मों से बीज की खरीद के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि संबंधी विभाग की तरफ से गेहूं का बीज ब्लाक स्तर पर मुहैया करवा दिया गया है, जिसके लिए किसान भाई संबंधित ब्लाक कृषि अफसर के साथ संपर्क करें।

मुख्य कृषि अफसर डाॅ. बलविंदर सिंह ने बताया कि गेहूं के बीज की पालिसी अनुसार बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या अधिक से अधिक 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई जाएगी और एक किसान को अधिक से अधिक 5 एकड़ के लिए बीज पर सब्सिडी दी जाएगी। पहल के आधार पर सब्सिडी छोटे किसान भाव ढाई एकड़ तक की जमीन वाले किसानों को दी जाएगी। किसान गेहूं के बीज की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके गांव के सरपंच/नंबरदार या एमसी से तस्दीक करवाने उपरांत ब्लाक कृषि दफ्तरों में जमा करवाएं।

इन बीजों का करें इस्तेमाल
सब्सिडी गेहूं की किस्मों, जैसे कि एडी 2967, एचडी 3086, उन्नत पीबीडबल्यू 343, 550, पीबीडब्ल्यू, 1 जिंग, 725, 677, 621, 752, 658, 660, 644 डब्ल्यूएचडी 943 किस्मों पर ही मिलेगी। डाॅ. बलविंदर सिंह ने किसानों से अपील की कि किसान भाई बीज को सोद्ध कर ही गेहूं की बिजाई करें।

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