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पेंशनर्स कौंसिल:फूड एंड सप्लाइज पेंशनर्स कौंसिल ने किसानों के संघर्ष का किया समर्थन

मोगा2 घंटे पहले
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फूड एंड सप्लाइज पेंशनर्ज कौंसिल की जिला इकाई की बैठक बुधवार को अध्यक्ष राजपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सदस्यों ने किसानों के संघर्ष का समर्थन किया। राजपाल सिंह ने कहा कि किसान लगभग तीन महीने से पूरे राज्य में तीनों काले कानून रद्द करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केन्द्र सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर तीनों काले कानून रद्द करें। इस बैठक में राजपाल सिंह, महल सिंह संधू, आला सिंह संधू, इकबाल सिंह संधू, राम अवतार, गुरसेक सिंह चीमा, ज्ञान सिंह, विक्रम सिंह, दर्शन ग्रोवर, सुभाष चन्द्र गर्ग, गुरमेजर सिंह उपस्थित थे।

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