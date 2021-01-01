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घरेलू हिंसा:महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्त करवाने के लिए एंटी डोमेस्टिक वायलेंस फोरम का किया गठन

मोगा2 घंटे पहले
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महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्त करवाने के लिए विधायक डाॅ. हरजोत कमल की पत्नी डाॅ. राजेन्द्र कौर की अगुवाई में एंटी डोमेस्टिक वायलेंस फोरम का गठन किया गया। विधायक डाॅ. हरजोत कमल के दफ्तर में फोरम की बैठक के दौरान रिंकल गुप्ता, नीतू गुप्ता, निशा सिंगला, पूनम अरोड़ा, नवनीत मंगला, शबनम मंगला, विंकू गर्ग, परमजीत कौर, रेखा, मनीषा सचदेवा आदि ने कमेटी मेंबर तहत शमूलियत की।

इस मौके पर डाॅ. राजेन्द्र कौर ने कहा कि बेशक पहले ही पंजाब सरकार द्वारा महिला व बाल विकास विभाग महिलाओं की सुरक्षा व बच्चों की भलाई के लिए तसल्ली बख्श सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जागरूकता की कमी व पीड़ित महिलाओं की सरकारी दफ्तरों में आने की झिझक के चलते समाज सेवी महिलाओं ने ऐसी महिलाओं के घर तक पहुंच यकीनी बनाने के लिए इस फोरम का गठन किया है।

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