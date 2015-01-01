पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भर्ती:जीटीयू ने सरकार से विद्यार्थियों की गिनती के अनुसार अध्यापकों की भी भर्ती करने की मांग की

माेगाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

गवर्नमेंट टीचर यूनियन की नेचर पार्क में केवल सिंह की अगुवाई में बैठक हुई। बैठक में गुरप्रीत अमीवाल, कुलदीप सिंह, जजपाल बाजेके, गुरमीत सिंह, हरिंदर सिंह विशेष रूप से उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते अध्यक्ष केवल सिंह ने कहा कि इस वर्ष सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले का एक नया रिकॉर्ड बना है । उनकी मांग है कि जिस तरह शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले करने में रिकॉर्ड कायम किया है। उसी तरह विद्यार्थियों की गिनती अनुसार अध्यापकों की पोस्ट भी बढ़ाए, ताकि बेरोजगार अध्यापकों के लिए रोजगार पैदा हो सके तथा विद्यार्थियों को भी अलग-अलग क्लास अनुसार सही

शिक्षा मिल सके। अगर सरकार द्वारा स्कूलों में विद्यार्थियों की केवल गिनती ही बढ़ाई जाएगी व नए अध्यापकों की भर्ती नहीं की जाएगी तो कम गिनती में अध्यापक विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे। ऐसे में उनकी मांग है कि सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में नए अध्यापकों की भर्तियां की जाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा ईटीटी से मास्टर कैडर, मास्टर कैडर से लेक्चरर व लेक्चरर से प्रिंसिपल की प्रमोशन की जाए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें