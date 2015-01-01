पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सेहत विभाग:जिला कचहरी परिसार में सेहत विभाग ने करवाई स्प्रे और फाॅगिंग

मोगा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिला कचहरी परिसार में सेहत विभाग ने करवाई स्प्रे और फाॅगिंग

सेहत विभाग द्वारा सिविल सर्जन डाॅ. अमरप्रीत कौर बाजवा के निर्देशों और जिला सेहत सुपरवाइजर महिंद्रपाल लूंबा के नेतृत्व में आठ सदस्यता टीम ने वीरवार को जिला निरीक्षक मनदीप सिंह के आह्वान पर जिला कचहरी परिसर और वकीलों के चैंबरों समेत संपूर्ण इमारत और इसके आसपास डेंगू लारवा सर्च मुहिम चलाई गई और इसके बाद लरवे को नष्ट करने के लिए स्प्रे करवाई गई।

जानकारी देते हेल्थ सुपरवाइजर महिंद्रपाल लूंबा ने बताया कि जज सहबानों, वकील भाईचारे और कचहरियों में आने वाले आम लोगों को डेंगू के प्रकोप से बचाने के लिए पिछले 15 दिनों में दूसरी बार जिला कोर्ट कांप्लेक्स में स्प्रे और फाॅगिंग करवाई गई है। इस बार सफाई की स्थिति काफी बेहतर थी और सिर्फ दो स्थानों पर ही डेंगू का लारवा मिला, जिसको मौके और नष्ट करवा दिया गया।

उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों से लगातार सेहत विभाग की टीम की तरफ से शहर में डेंगू पॉजिटिव मरीजों के घरों और उनके आसपास ऐंटोमलोजीकल सर्वे किया जा रहा है और रोज 400 से 600 घर कवर किए जा रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील करते कहा कि जहां भी कहीं लारवे की ब्रीडिंग का पता लगता है, उस बारे सेहत विभाग को एनवीबीडीसीपी ब्रांच दफ्तर सिविल सर्जन को सूचित किया जाए। उन्होंने बताया कि वीरवार को कोर्ट कंप्लेक्स के अलावा गांधी रोड, न्यू वेदांत नगर, स्टेडियम रोड और बग्गेआना बस्ती में भी ऐंटोमलोजीकल सर्वे किया गया, जिस दौरान करीब कोर्ट कांप्लेक्स के अलावा 200 के करीब घर और दफ्तर भी कवर किए गए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें