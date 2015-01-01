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सैंपल:सेहत विभाग ने पनीर, बर्फी, खोया व रसगुल्ले के लिए सैंपल

मोगा4 घंटे पहले
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दीपावली के त्योहार के मात्र दो दिन पहले सेहत विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने वीरवार को मोगा शहर के विभिन्न दुकानों पर जाकर खाने पीने के सामान के पांच सैंपल हासिल किए। इन सैंपलों को जांच के लिए खरड़ सरकारी लैब में भेजा जाएगा। सेहत विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारी जतिंदर विर्क व लवदीप सिंह की टीम ने वीरवार को शहर के अकालसर रोड स्थित मिठाई व दूध वाली डेयरी से पांच सैंपल पनीर, बर्फी, खोया, रसगुल्ला व स्पंजी रसगुल्ले के सैंपल लेकर उनको सील कर दिया गया है। साथ ही दुकानदारों को साफ-सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखने की अपील की गई है।

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