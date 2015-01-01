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विशेष अभियान:सेहत कर्मी घर-घर जाकर करेंगे टीबी मरीजों की जांच,टीबी पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग चलाएगा विशेष अभियान

फरीदकोट2 घंटे पहले
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जिले में तपेदिक के रोगियों की पहचान व इस बीमारी पर नियंत्रण के उद्देश्य से गठित स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमों को डाॅ. संजीव कुमार सेठी और जिला तपेदिक अफसर डाॅ. मनदीप कौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डाॅ. मनदीप कौर ने बताया कि पर नियंत्रण के लिए पंजाब सरकार द्वारा एक्टिव केस तलाशने के अभियान के तहत पूरे पंजाब में 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा

है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जा कर लोगों को तपेदिक के लक्षणों व पहचान संबंधी जागरूक करेंगे व ऐसे लक्षणों वाला मरीज मिलने पर उसकी निशुल्क जांच करवाई जाएगी। जांच के दौरान तपेदिक ग्रस्त होने की पुष्टि पर उसका उपचार भी निश्शुल्क होगा। जिले में 6 माइक्रोस्कोपी जांच केंद्र सिविल अस्पताल फरीदकोट, कोटकपूरा, जैतो, बाजाखाना,सादिक और मेडिकल काॅलेज अस्पताल फरीदकोट में चल रहे हैं

जहां टीबी के रोगियों की पहचान के लिए बलगम की जांच निःशुल्क की जाती है। इसके अलावा मेडिकल काॅलेज में टीबी की बीमारी के साथ दवाओं के प्रभाव का आंकलन करने को मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस अवसर पर जिला मास मीडिया अधिकारी फरीदकोट मीना कुमारी, फार्मेसी अफसर हरिन्दर सिंह, गुलशन कुमार, हरमनदीप, रमनजीत सिंह, सोहन सिंह, खुशदीप मैंगी, नवदीप सिंह, करमजीत सिंह उपस्थित थे।

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