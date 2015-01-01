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  • In The Quarrel With The Husband, The Neighbor Explained, The Angry Wife Set Fire, Death, Preparing To Burn The Body Of The Woman Without Police Action.

झगड़े के बाद आत्महत्या:पति से झगड़े में पड़ोसन ने समझाया तो गुस्से में पत्नी ने लगा ली आग, मौत, बिना पुलिस कार्रवाई के ही महिला के शव को जलाने की तैयारी

मोगाएक घंटा पहले
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पति-पत्नी के बीच वीरवार सुबह झगड़े के बाद पत्नी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद ससुराली बिना पुलिस कार्रवाई के ही महिला के शव को जलाने की तैयारी में थे। लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टर्माटम हाउस में रखवा दिया है। मायके वालों को पुलिस ने सूचित कर दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यूपी के जिला बागपत निवासी सोनिया की शादी 5 साल पहले यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी रोहतास से हुई थी। डेढ़ महीना पहले परिवार समेत रोहतास मोगा के गांव जलालाबाद पूर्वी में भट्ठे पर आकर रहने लगा। पत्नी सोनिया मायके जाना चाहती थी। लेकिन पति ने मना कर दिया था।

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