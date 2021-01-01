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कार्ययोजना:अभिभावकों को बुलाकर दी भविष्य की गतिविधियों की जानकारी

कोटकपूरा5 घंटे पहले
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कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में चले लंबे अवकाश के बाद अब स्कूल खोलने की इजाजत मिलते ही स्कूल शुरू होने के बाद स्कूल द्वारा भविष्य की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श के लिए मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में अभिभावक ओरियंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रिंसिपल धवन कुमार ने अभिभावकों को कहा कि मार्च में बच्चों के वार्षिक पेपर लिए जाएंगे। चेयरमैन वासू शर्मा ने अभिभावकों को बच्चों का स्कूल व घर की गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की।

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