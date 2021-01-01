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बलिदान दिवस:विद्यार्थियों को गांधी जी की शिक्षाओं पर चलने को किया प्रेरित

मोगा2 घंटे पहले
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महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलालाबाद पूर्वी में स्कूल प्रमुख अमनदीप कौर की अगुवाई में समागम करवाया गया। इस मौके पर स्टेट अवार्डी अध्यापक तेजेन्द्र सिंह जशन ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसा के रास्ते का चयन किया। उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्रपिता गांधी के दिखाए शांति, अहिंसा, सादगी व सेवा के रास्ते पर चलकर देश सेवा के लिए समर्पित रहने का प्रण दिलाया।

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