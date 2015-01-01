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मामले की जांच:जांच टीम ने परिजनों व अस्पताल स्टाफ के बयान किए दर्ज, डायरेक्टर को सौंपेगी रिपोर्ट

मोगा3 घंटे पहले
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  • महिला मरीज के पेट से कैंची निकलने के मामले की जांच करने चंडीगढ़ से आई टीम

सेहत विभाग जांच महज खानापूर्ति बनकर रह गई है। पिछले 11 महीनों में लापरवाही के तीन बड़े मामले सामने आने पर जिला स्तर से लेकर चंड़ीगढ़ से टीमें जांच करके वापस लौट जाती हैं। जबकि नतीजा जीरो निकलता है। जांच करने वाले अधिकारी का कहना है कि वह रिपोर्ट बनाकर सीनियर अधिकारियों को सौंप देते हैं। आगे की कार्रवाई करना उनके हाथ में होता है। इसी तरह का मामला दो दिन पहले सामने आया था कि महिला ने सिजेरियन के द्वारा बेटी को जन्म दिया था। सेहत मुलाजिमों की कथित लापरवाही से महिला की मौत हो गई। बाद में संस्कार के उपरांत अस्थियां चुनने के समय कैंची मिली। वीरवार को चंड़ीगढ़ से दो सदस्यीय जांच टीम मोगा पहुंची। मृतका के परिजनों के बयान दर्ज करने के अलावा अस्पताल स्टाफ के बयान दर्ज किए। इससे पहले डीसी ने तीन सदस्यीय जांच टीम बनाकर अलग से जांच शुरू करवा दी है।

11 महीनों में लापरवाही का तीसरा बड़ा मामला, एक भी जांच नहीं हुई पूरी

वीरवार की सुबह चंडीगढ़ से डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सतपाल सिंह व डॉक्टर दीक्षा की दो सदस्यीय जांच टीम सुबह 11 बजे सरकारी अस्पताल पहुंची। इस उपरांत सिविल सर्जन डॉक्टर अमरप्रीत कौर बाजवा, एसएमओ डॉक्टर राजेश अत्री, डॉक्टर राजेश मित्तल के साथ जांच टीम ने आपातकाल व ऑपरेशन थियेटर में जाकर मरीजों के ऑपरेशन करने वाले औजारों की जांच की। इसके बाद जांच टीम ने महिला रोग की माहिर डॉक्टर समेत स्टाफ के बयान दर्ज किए। बाद में मृतक महिला की ससुर कुलदीप सिंह, सास जसपाल कौर व मोगा निवासी मां रानी के भी बयान दर्ज किए गए। चंडीगढ़ से डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सतपाल सिंह ने कहा कि बुधवार को अखबारों में खबर छपने के बाद सेहत विभाग के डायरेक्टर ने उनको जांच करने के लिए मोगा भेजा है।

वह यहां मृतका के परिजनों व सेहत स्टाफ के बयान दर्ज करने के अलावा ऑपरेशन थियेटर के औजारों की भी जांच की है। आज शाम तक रिपोर्ट बनाकर डायरेक्टर को सौंप देंगे। आगे की कार्रवाई वह करेंगे। लेकिन लापरवाह स्टाफ को बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में पत्रकारों ने डिप्टी डायरेक्ट डॉक्टर सतपाल सिंह से सवाल किया कि पिछले 11 महीने में लापरवाही के तीन मामले सामने आए हैं, किसी भी सेहत कर्मी को सस्पेंड तक नहीं किया गया है। इस पर जांच अधिकारी के पास कोई जबाव नहीं था।

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