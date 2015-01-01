पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मान्यता:लायंस आई केयर सेंटर को नेशनल एक्रीडिटेशन की मान्यता मिली

जैतो4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

लायंस क्लब जैतो गंगसर द्वारा संचालित गोशाला रोड पर स्थित लायंस आई केयर सेंटर को नेशनल एक्रीडिटेशन की मान्यता मिलने पर सभी सदस्यों ने खुशी प्रकट की। लायन आई केयर सेंटर के चेयरमैन राकेश रोमाना और अध्यक्ष नरेश गर्ग ने बताया कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स की ओर से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को दी जाने वाली गुणवत्ता पर आधारित उच्च भारतीय मान्यता है। यह मान्यता प्राप्त करने वाला लायंस आई केयर सेंटर जैतो उत्तर भारत में अंतरराष्ट्रीय लायंस क्लब एसोसिएशन का पहला संस्थान होगा।

देश के गुणवत्ता वाले अस्पतालों को ही एनएबीएच से मान्यता प्राप्त होती है। संस्था के डायरेक्टर प्रदीप सिंगला ने बताया कि इस मान्यता के तय मानक में मरीजों को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सुविधा मिले जिसके लिए एनएबीएच द्वारा मापदंडों पर निर्धारित किए जाते हैं जिसमें से अस्पतालों में क्वालिटी कंट्रोल, मरीजों के अधिकार, मरीजों की देखभाल, मैनेजमेंट ऑफ मैडिकेशन, इंफेक्शन कंट्रोल आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इस अवसर पर वाइस चेयरमैन दिनेश गोयल, डायरेक्टर रतन भूषण, सचिव सौरभ माहेश्वरी, कोषाध्यक्ष मनु वर्मा मंटू, आई कैंप चेयरमैन नरेश मित्तल, सह सचिव टीनू शर्मा आदि हाजिर थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें