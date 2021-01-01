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धर्म-कर्म:हारे के तुम साथी कहलाते बाबा श्याम से भक्तिमय हुआ माहाैल

मोगा5 घंटे पहले
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  • खाटू धाम मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया बाला जी की महिमा का गुणगान

जय श्री राधे श्याम सेवा मंडल द्वारा मंगलवार रात्रि आनंद नगर स्थित खाटू धाम मंदिर में एक शाम बाला जी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम पंडित जसमेर गोड़ की अध्यक्षता में मंडल के सरपरस्त जतिंदर पुरी ने बाला जी के दरबार मे ज्योति प्रज्वलित की। गायक जय गोयल ने दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं..., हारे के तुम साथी कहलाते बाबा श्याम... भजन गाकर

अपनी हाजरी लगवाई। मंडल के उपाध्यक्ष केशव बांसल ने कहा कि मंडल द्वारा धार्मिक कार्यों के साथ सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। भजन संध्या के समापन पर हनुमान चालीसा का पाठ करके आरती की गई। इस अवसर पर रमीकांत जैन, कृष्णा, हनी गोयल, मास्टर प्रेम कुमार, अश्वनी गुप्ता, अनिल गुप्ता, मानक शाह आदि उपस्थित थे।

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