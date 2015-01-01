पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मीटिंग:सभी अधिकारी अपना व स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराना यकीनी बनाएं : डीसी

मोगा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बैठक में अधिकारियों के उपस्थित होने को यकीनी बनाने की डीसी ने दी हिदायत, वरिष्ठ अधिकारी के न आने से हुए खफा

डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने जिला मोगा में काम करते अधिकारियों को हिदायत दी है कि वह अपना और अपने स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराना यकीनी बनाएं, जिससे पंजाब सरकार द्वारा शुरू किये गए मिशन फतेह के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। श्री हंस वीरवार को स्थानीय जिला प्रशासनिक कांप्लैक्स के मीटिंग हाल में महीनेवार मीटिंगों की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री हंस ने कहा कि यह बात संतुष्टि वाली है कि अब कोरोना के पॉजिटिव मामलों में हर महीने कमी आ रही है परंतु फिर भी इस महामारी से खुद को बचाने और लोगों को बचाने के लिए टेस्टिंग करवानी लाजिमी है। उन्होंने कहा कि नवंबर में किये गए कुल टैस्टों से सिर्फ 1.4 प्रतिशत केस ही पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में नशा मुक्त भारत मिशन की भी शुरूआत की गई है, जिसको सफल करने के लिए हर व्यक्ति के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वातावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक के प्रयोग को कम किया जाए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें