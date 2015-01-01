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धनतेरस:बाजार हुए गुलजार, पर ग्राहकों का इंतजार

मोगा4 घंटे पहले
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धनतेरस पर मोगा शहर के बाजार गुलजार हो चुके हैं परंतु गत वर्षों की तरह अभी दुकानदारों को ग्राहकों की कमी खल रही है, जो कोरोना काल के कारण बताई जा रही है। दुकानदारों को कहना है कि पिछले सालों में त्योहार से कई दिन पहले दुकानों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन अब कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंस की जरूरत है तो लोग कम बाहर निकल रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि कल धनतेरस पर ग्राहकों का इंतजार है। मोगा की प्रताप रोड मार्केट में सजीं दुकानें। (फोटो- शिव कौड़ा)

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