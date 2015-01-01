पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

ज्ञापन:मांगों को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन

धर्मकोट2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मास्टर कैडर यूनियन के जिलाध्यक्ष बलजिंदर सिंह धालीवाल, स्टेट कमेटी सदस्य शमशेर सिंह, ब्लॉक धर्मकोट 1 के अध्यक्ष अमनदीप सिंह ब्लॉक 2 के अध्यक्ष निर्मलजीत सिंह की अगुवाई में मास्टर काडर यूनियन की मांगों को लेकर विधायक सुखजीत सिंह काका लोहगड़ को ज्ञापन सौंपा गया। मास्टर कैडर यूनियन के जिलाध्यक्ष बलजिंदर सिंह धालीवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कुछ दिन पहले मुलाजिमों के वेतन में कटौती करने के लिए जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र को रद्द करवाने के लिए राज्य के समूह विधायकों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। विधायक सुखजीत सिंह ने यूनियन को विश्वास दिलाया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर समाधान करवाया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें